Schot gelost in Roosendaal, man (24) opgepakt

Afscheid Een grote meneer neemt afscheid: ‘Je moet niet denken dat je onmisbaar bent’

West-Brabant heeft binnen de sport de grootste speakers in huis. Eén van hen, Wim van den Broek, nam zaterdag na 34 jaar op unieke wijze afscheid tijdens de triatlon van Holten. ,,Als er één man is die applaus verdient, is hij het.”

3 juli