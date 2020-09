Schoonmaakploeg JTC en hockeyteam Pelikaan in quarantaine na coronabesmetting

Man (21) bewuste­loos naast scooter in berm gevonden in Oud Gastel

29 augustus OUD GASTEL - Een 21-jarige man is zaterdagochtend rond 05.23 uur bewusteloos naast een scooter in de berm gevonden op de Gastelsedijk Zuid in Oud Gastel. Hoe hij daar terecht is gekomen, is onbekend.