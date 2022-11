Schoolontbijt geen overbodige luxe: ‘Soms zie je dat kinderen een zak chips hebben meegekregen’

Complete spoor Zevenber­gen volgend jaar op de schop, elf dagen geen treinver­voer

ZEVENBERGEN - Spoorbeheerder ProRail vervangt volgend jaar vanaf eind september het complete spoor in Zevenbergen tussen De Langeweg en waterloop het Zwanengat. Over deze één kilometer wordt ook de ondergrond vervangen. De klus neemt elf dagen in beslag.

4 november