Scholengroep Tongerlo grootste verdienste van rector Marijke Broodbakker

ROOSENDAAL - ,,Marijke Broodbakker heeft altijd oog gehad voor de leerling met de sociaal zwakkere achtergrond. In vergaderingen was ze altijd heel alert op leerlingen voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend was.” Dat zegt directeur Harry Meijers van de Norbertus Gertrudis Mavo bij het afscheid van Marijke Broodbakker.

Broodbakker is twaalf jaar rector geweest van de Scholengroep Tongerlo, waar in Roosendaal de Norbertus Gertrudis Mavo, het Da Vinci College en het Norbertus Gertrudis Lyceum onder vallen. Donderdag neemt ze afscheid.

Energieke vrouw

De directeuren grijpen het afscheid aan om ‘iets te zeggen’ over Broodbakker. Kiki Nieuwkerk (Da Vinci College), Harry Meijers (NG Mavo) en Vivian van der Wielen (NG Lyceum) bekleden hun huidige functies nog maar een paar jaar. Nieuwkerk: ,,De nestor gaat weg en wij nemen het over.” Ze noemen Marijke Broodbakker alle drie een actieve en energieke vrouw met een warme persoonlijkheid.

Drie schooldirecteuren halen herinneringen op aan rector Marijke Broodbakker. Vlnr Kiki Nieuwkerk (Da Vinci College), Harry Meijers (NG Mavo) en Vivian van der Wielen (NG Lyceum).

Jeugdprofessionals

Met aandacht voor de zwakkere leerling dus. ,,Ze was er alert op dat zij dezelfde kansen kregen", zegt Meijers en Kiki Nieuwkerk vult aan: ,,Door de stichting Leergeld erbij te halen, door over de ouderbijdrage te praten. Bij de wethouder vroeg ze altijd om extra jeugdprofessionals.”

,,Ze was enigszins chaotisch", dropt Van der Wielen voorzichtig. ,,Dat mogen we toch wel zeggen? Ze kwam altijd zo lekker sjouwend met haar tassen binnen.” Meijers lacht: ,,Tijdens overleggen kon ze zo weg-waaieren. Dat chaotische was soms lastig.” Nieuwkerk: ,,En als ze een verhaal vertelde moest je goed opletten om te kunnen ontdekken waar het begin en waar het einde zat.”

Het is Broodbakker gelukt om de drie scholen samen te smeden tot één organisatie. Met 2.800 leerlingen ontstond onder haar leiding in 2008 de grootste school van Roosendaal. Dat was geen eenvoudige opdracht. Immers, het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege waren al tachtig jaar zelfstandige scholen. En het Da Vinci College ontstond begin deze eeuw uit een aantal kleinere scholen die werden samen gevoegd.

Logische stap

Aan de andere kant zegt Harry Meijers: ,,Roosendaal is te klein voor drie vwo-havo-scholen. Als school heb je een bepaald aantal leerlingen nodig voor een goed onderwijs-aanbod.” Dus was de samenvoeging een logische stap.

De nieuwe entree van het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumlaan in Roosendaal. N/G Lyceum Roosendaal. Nieuwbouw.

In twaalf jaar

Vivian van der Wielen: ,,Er ontstond een organisatie met alle vormen van onderwijs. Van praktijkonderwijs tot gymnasium.” Ook de huisvesting moest onder de loep worden genomen. Met als gevolg dat het Da Vinci College nu in een prachtig nieuw gebouw aan Bovendonk zit. De mavo aan de Vincentiusstraat start binnenkort met de bouw en het lyceum is druk met de voorbereidingen op de vernieuwbouw. ,,Er zijn weinig rectoren die dat in twaalf jaar voor elkaar krijgen!”

Interieur nieuwe Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal.

Eenzame positie

Marijke Broodbakker was dan wel bovenschools rector, als ze op de scholen was sprak ze regelmatig leerlingen aan. ‘Weet je wel wie ik ben?’ vroeg ze dan. Kiki Nieuwkerk: ,,Wij hebben al weinig contacten met de leerlingen. Zij had dat nog veel minder. ‘Een bovenschoolse rector', dat zegt de leerlingen niks.” Harry Meijers: ,,In die zin had ze een eenzame positie.”

Marijke Broodbakker wordt als rector van SG Tongerlo opgevolgd door Marjolein de Leeuw-Reulen uit Tilburg. Op dit moment is zij directeur School voor zorg en welzijn aan ROC Tilburg. Zij begint eind oktober aan haar klus in Roosendaal.