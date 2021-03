Scholen Regenboog en Bukehof niet zomaar bij elkaar voegen

OUDENBOSCH - Goede onderwijshuisvesting heeft in Halderberge de hoogste prioriteit. Dat bewijst de gemeente door in deze en de vorige bestuursperiode maar liefst 27 miljoen euro uit te trekken voor nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van middelbare en basisscholen.

De raad behandelt deze maand het Integraal Huisvestingsplan voor de komende jaren. Noodzakelijk omdat vier scholen uit hun jasje groeien te weten Het Bossche Hart in Bosschenhoofd, de Klinkert in Oudenbosch, Uniek in Hoeven en Futura in Oud Gastel. Rode draad in het plan is elke school tot volwaardig kindcentrum transformeren. Tot 2025 wordt geïnvesteerd in deze vier scholen. Intussen moet er een plan klaar liggen voor nieuwbouw dan wel renovatie van de kindcentra De Regenboog en De Bukehof, allebei in Oudenbosch.

,,Waarom niet onderzoeken of beide scholen in één gebouw op kunnen gaan?‘’, opperde Toos Ossenblok van Lokaal Halderberge. Hoewel het een openbare (Regenboog) en bijzondere (Bukehof) school betreft, zag Ossenblok daar weinig bezwaar in. Andere fracties waren voorzichtiger en wilden de identiteit van beide scholen niet aantasten. Claudia van Domburgh (PvdA) wilde het er helemaal niet over hebben. ,,Laten we vooral niet op de stoel van de schoolbesturen gaan zitten.‘’

Ook onderwijswethouder Thomas Melisse vond het te voorbarig om beide scholen met elkaar te verenigen. ,,En het woord fusie neem ik al helemaal niet in de mond.‘’ Met VDG-raadslid Gert Logt verwees Melisse naar de situatie in Oud Gastel waar openbare basisschool De Linde samen met het bijzonder onderwijs op TaLente in één gebouw zit. ,,Daar hebben we bepaalde lessen geleerd en dus moeten we er voor waken dat het niet nog eens gebeurt in Oudenbosch.‘’

De raad was overigens unaniem vol lof over het huisvestingsplan. De Klinkert komt nog dit jaar in aanmerking voor uitbreiding. Uniek en ‘t Bossche Hart staan voor 2022 op de rol en Futura is het jaar daarop aan de beurt.