‘Schilderen is een soort drug voor ons’, schilderverslaafd Stuf exposeert in Pont des Arts

'Dit gebied heeft een platte­lands­uit­stra­ling, maar grootstede­lij­ke problemen', regio wil dringend meer politieca­pa­ci­teit

ROOSENDAAL - Nergens in Nederland is de politie minder zichtbaar dan in westelijk West-Brabant. Maar om drastisch meer blauw op straat te krijgen, zijn creatieve oplossingen nodig. ,,Ik geloof dat we veel meer kunnen doen met wat we hebben.”