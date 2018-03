Schietvereniging dreigt kopje onder te gaan: 'Niemand kent onze sport'

Doek valt eind september voor Studio 076 in Etten-Leur

9:05 ETTEN-LEUR - Studio 076 in Etten-Leur sluit eind september de deuren. De drie initiatiefnemers die de evenementenlocatie in oktober 2013 begonnen zeggen dat in vijf jaar tijd is gebleken dat de onderneming aan het Trivium niet genoeg omzet heeft om rendabel te kunnen draaien.