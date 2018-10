Schietpartijen Amethistdijk en Diamantdijk Roosendaal: Weer vier jaar cel geëist

BREDA - ,,Wat zit u te kijken?’', vroeg de rechter. ,,Hij zit me te dreigen’', knikte verdachte Younes B. uit Roosendaal naar achter in de zaal. Daar zat de man op wiens huis hij zou hebben geschoten, Hicham B. Die is helder. ,,Ik wil helemaal geen woorden vuil maken aan hem.’'

De schietpartij gebeurde op 18 februari aan de Amethistdijk. Het zou het gevolg zijn van een lang lopende vete tussen Younes en de familie B. Die vete was onderhuids voelbaar in de rechtszaal. Tegen Younes B. werd donderdag vier jaar cel geëist vanwege een poging doodslag. Dat is dezelfde straf die Jaouad B. - de broer van Hicham - eerder dit jaar kreeg, omdat die in december op Younes B. schoot. Dat gebeurde op de Diamantdijk in Roosendaal.

Over de oorsprong van de vete tussen Younes en de familie B. willen alle betrokkenen weinig meer kwijt. De familie B. zegt dat Younes dreigde via Snapchat. Younes zegt dat hij pas begon met dreigen nadat hij zelf werd bedreigd door de familie B.

Hasj

Het vermoeden is echter dat het gaat om een partij van 30 kilo hasj is die Younes van een neef van de twee broers B. zou hebben gestolen. Bij de aanhouding in december, vlak voor het politiebureau, schreeuwde Hicham immers: ‘Younes is een ripper, een vuile ripper.’ Daarna zou hij bij de politie verklaard hebben over de diefstal. Younes ontkende donderdag. ,,Die heb ik helemaal niet gestolen.’'

Uiteindelijk haalde officier van justitie Jan Bezem het bewijs dat Younes schoot uit verschillende verklaringen van mensen uit de omgeving van de betrokkenen. Ook in twee whatsapp-gesprekken op de telefoon van een getuige vertelden mensen dat Younes ‘gepopt’ zou hebben, geschoten in straattaal. Bovendien is B. afgeluisterd toen hij aan het bellen was met een medeverdachte. Het gesprek, dat in de rechtbank werd voorgelezen, is uiterst onduidelijk. Het suggereert echter wel dat ze een verhaal in elkaar aan het draaien zijn voor de politie. Younes B. gaf geen andere lezing.

Voor advocaat Bas van Faassen waren alle verklaringen niets meer dan roddel en achterklap en was er verder geen direct bewijs. Hij vroeg daarom om vrijspraak, vanwege een gebrek aan bewijs.