Schietpartij schrikt Bredaseweg in Roosendaal op: 'Ik moest toch wel even shaken'

ROOSENDAAL - Een schietpartij heeft maandagmiddag rond twee uur de Bredaseweg in Roosendaal opgeschrikt. Een jonge ooggetuige zegt dat hij vier personen heeft gezien, één in een grijze auto en twee buiten. Later zou nog een andere man zich bij de mannen buiten hebben gevoegd.

Volgens nog onbevestigde berichten is vanuit de auto geschoten, maar de politie meldt dat er geen gewonden zijn. Na de schietpartij zijn bij onderzoek drie hulzen gevonden. Verschillende buurbewoners zeggen echter dat zij twee lichte knallen hebben gehoord.

Lees ook Schietpartij in Roosendaal, meerdere schoten gehoord Lees meer

Tiener Bas was alleen thuis toen hij knallen hoorde. ,,Een beetje als rotjes.’’ Nieuwsgierig ging hij buiten een kijkje nemen en daar zag hij een auto voor een buurtwinkeltje staan. ,,Ik wilde weten wat er aan de hand was.’’ Rond de auto was een ruzieachtige sfeer ontstaan. ,,Twee mannen waren flink tegen de auto aan het rammelen. En toen hoorde ik dat er werd gezegd ‘Je moet nu weg’. De jongen zegt dat hij meteen na de schoten niet echt bang was. ,,Maar toen moest ik toch wel even shaken.’’

Het schietincident deed zich een paar minuten na twee uur voor. Bas: ,,Ik hoorde een knal en een tijdje later nog eentje. Daar zat best wel wat tijd tussen.’’ De politie was daarna snel ter plekke en de buurt werd afgezet.

Via social media ging het nieuws al snel rond. Zijn moeder die in Breda was, hoorde er in de auto van. ,,Ik schrok me rot’’, bekent ze. Ze zocht contact met haar zoon: ,,Ik heb gezegd: je moet nu de ramen en deuren snel dicht doen’’ Zijn zusje hoorde op school dat er in haar straat een schietpartij was geweest.

Volledig scherm Onderzoek schietpartij Roosendaal. © Christian Traets / MaRic Media

Boven de wijk was kort nadat de politie linten in een ruime cirkel rond het buurtwinkeltje had getrokken ook een politiehelikopter te zien, klaarblijkelijk op zoek naar betrokkenen. ,,De helikopter ging eerst heel laag over Kalsdonk en keerde daarna richting stad.’’

Overal in de nabije omgeving zijn kort na het schietincident mensen op straat te vinden. Bijna niemand heeft echt gezien wat er is gebeurd of in elk geval niet happig om erover te vertellen.