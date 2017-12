Schietpartij Diamantdijk: Roosendaler verdacht van poging tot moord

Volledig scherm Het slachtoffer reed in een gehuurd busje naar de Nieuwstraat, waar de politie hem vechtend met de verdachte aantrof. © Christian Traets / MaRicMedia

De rechter-commissaris in Breda heeft bepaald dat de man tot zeker volgende week vrijdag in de cel moet blijven. Het OM zwijgt over het verloop van het onderzoek en de achtergronden van het misdrijf. De advocaat van de verdacht zegt er evenmin iets over omdat zijn cliënt in alle beperkingen vastzit. Een en ander duidt erop dat meer mensen bij het misdrijf betrokken zijn.

De verdachte werd vorige week dinsdagmiddag min of meer op heterdaad opgepakt. Dat gebeurde kort nadat de politie meldingen had gekregen over gewapende en gemaskerde mannen aan de Diamantdijk. Daar hoorde een getuige ook vier schoten.

Achtervolgd

Uitrukkende agenten zagen even later bij het politiebureau in het centrum twee automobilisten op straat vechten. Dat waren de verdachte en het eerder door een kogel geraakte slachtoffer. De politie arresteerde de verdachte en nam diens personenwagen en het busje van het slachtoffer in beslag. Vermoedelijk is het slachtoffer in paniek naar het politiebureau gevlucht, achtervolgd door zijn belager.

Vanwege de vechtpartij op straat verdenkt het OM de verdachte ook van (poging tot) zware mishandeling. Hij zou zijn plaatsgenoot onder meer in het gezicht hebben geschopt.