Liveblog, fotoalbum en livestreamROOSENDAAL - Een pleidooi van het CDA voor de komst van zogeheten stadsmariniers die onveilige situaties op straat aanpakken. Of de Roosendaalse Lijst die best wil nadenken over de opening van een legaal verkooppunt van softdrugs. En niet te vergeten de ChristenUnie die de handen van ruim vierhonderd bezoekers aan het Groot Roosendaals Slotdebat op elkaar kreeg met een simpele, maar doeltreffende boodschap: het is tijd dat voor meer liefde in Roosendaal.

Het zijn een paar opvallende uitspraken van lijsttrekkers die elkaar maandagavond treffen in de grote zaal van De Kring. De setting is bijzonder: op het podium staat aan de ene kant een bank (sofa) en aan de andere kant een plank (zeepkist). In het midden een 'boksring' en op de achtergrond zitten de elf lijsttrekkers die allemaal twee ballonnen hebben gekregen. Die mogen ze tijdens het pleidooi van een andere partij doorprikken om een aanvullende vraag te stellen. De bank of de plank worden gebruikt om de politici hun statement te laten maken. In de boksring vinden zes debatten tussen telkens twee lijsttrekkers plaats.

CU-voorvrouw Karen Suijkerbuijk-Ader prikt een van haar ballonnen door als Toine Theunis op de sofa vertelt over het opstropen van de mouwen voor den beter Roosendaal. ,,Ik hoor u niks zeggen over de zwakkeren in de samenleving. Ook in het verkiezingsprogramma van de Roosendaalse Lijst zie ik amper iets terug over deze doelgroep. Wat doet u voor hen?", aldus Suijkerbuijk. Theunis verstaat haar vraag niet. Waarop ze gevat reageert: ,,Dat is nu net het probleem, u hoort de mensen niet."

Zonnepark

Theunis heeft overigens nog wel duurzaam nieuws te melden. Bij de stelling 'Maak van De Meeten II een groot zonnepark, dat heel Majoppeveld van zuinige energie voorziet', meldt de RL-aanvoerder dat er binnen de gemeentegrenzen een zonne-akker van 33 hectare wordt aangelegd. Dat zal overigens niet op De Meeten II gebeuren, want bedrijfsgrond is volgens hem veel te kostbaar voor alleen aanleg van zonnepanelen. Dat Roosendaal nog best wat zonnepanelen mag aanleggen om duurzame energie te stimuleren, blijkt uit het relaas van André Jansen, voorzitter van Leefbaarheidsgroep Heerle. Bij de inleiding van de stelling over het zonnepark legt Jansen uit dat 3,7 procent van de woningen in Roosendaal is voorzien van zonnepanelen. ,,In Brabant ligt het percentage op 4,6 procent."

Arwen van Gestel van de VLP krijgt het even zwaar te verduren bij de stelling over het vestigen van wooncomplexen voor arbeidsmigranten buiten de bebouwde kom. Van Gestel vindt dat arbeidsmigranten in pensionvorm onderdak dienen te krijgen op het terrein van hun werkgever. De CU en ook de PvdA vinden dat de VLP wel heel hard roept als er een incident is met arbeidsmigranten.

Tolberg

De ontsluiting van de wijk Tolberg zorgt eveneens voor een scherpe discussie. CDA-lijsttrekker Robert Breedveld wil dat er flink wat geld opzij wordt gelegd om de wijk beter te ontsluiten, maar volgens ND-voorman Ton Schijvenaars is dat te makkelijk scoren. ,,Het CDA kan wel roepen, maar u heeft het geld niet. Dit kost miljoenen."

Lees hieronder het live verslag terug:

(Tik op foto voor Groot formaat Fotoalbum)

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © Bn DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in © BN DeStem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in, het podium staat klaar © bn destem

Volledig scherm Live slotdebat: Roosendaalse politici nog één keer letterlijk de boksring in © BN DeStem