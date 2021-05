Schenking van bijna 60 mille voor inrichting openluchttheater Roosendaal

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving door te kunnen voeren. Zo kunnen theaters de deuren openen en kan het publiek weer live, fysiek in aanraking komen met kunst en cultuur. In het fonds nemen onder meer de BankGiroLoterij en de Van den Ende Foundation deel.

Verbetering toiletten

Perspectief bieden

Directeur Jan-Hein Sloesen van De Kring is zeer ingenomen. ,,We zijn er ongelofelijk blij mee. De beoordelaars waren zeer te spreken over het plan om samen met de gemeente Roosendaal perspectief te bieden aan de Roosendalers en artiesten. Na maanden binnen zitten, beperking van sociale contacten, heeft heel Roosendaal behoefte aan ademruimte, genieten, geluk beproeven, kortom leven."

Met deze mooie schenking kunnen we laten zien dat weer naar het theater gaan kan, dat het mag en dat het veilig is

Sloesen zegt: ,,Op dit specifieke gevoel, deze wens en deze behoefte spelen we in. Met deze mooie schenking kunnen we laten zien dat weer naar het theater gaan, kan, dat het mag, dat het veilig is, en dat theaterbezoek onderdeel is van het leven. Een leven dat zich niet afspeelt achter schermen.”