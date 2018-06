Schapen zover het oog reikt in Roosendaal

Rucphense hockeyclub Mistral houdt zorg ondanks toezegging

12 juni RUCPHEN - Voor Mistral gloort na meer dan zes jaar van gekissebis een hoognodige opknapbeurt. Het gemeentebestuur van Rucphen staat op het punt om 15.000 euro uit te trekken voor achterstallig onderhoud. Voorzitter Dennis Kubinek van de hockeyclub: ,,Er komt licht in de tunnel. Ik ben hartstikke positief over die ommezwaai. Maar ik ben ook heel angstig over de invulling van dit voorstel.’’