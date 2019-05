Schaljapin viert zijn honderdste verjaardag in museum Oudenbosch

De wisent is een Europese bison. Het opgezette exemplaar dat in het museum van Oudenbosch staat werd volgens de documenten op 6 november 1919 geboren op het landgoed Scharbow in het Duitse Mecklenburg. Museumvoorzitter Marcel Deelen zegt dat het eeuwfeest niet ongemerkt voorbij zal gaan. ,,De kolos kreeg de naam Schaljapin mee. Het is uniek omdat het een van de 56 laatste originele, wilde wisenten is.‘’

Neergeschoten

Het museum heeft veel informatie over het evenhoevig zoogdier. ,,In Polen werd de laatste wilde wisent neergeschoten in 1921, vijf jaar later nog in de Kaukasaus. Daarna bleven nog 56 exemplaren over in dierentuinen. Zij stonden aan de basis van de huidige kuddes, die weer voor genoeg nageslacht hebben gezorgd. Schaljapin was een van de stamvaders.

Mond- en klauwzeer

Het dier werd in de jaren twintig overgeplaatst naar Artis en daarna gekoppeld aan een wisentkoe. Het eerste kalfje werd in 1932 geboren. Vijf jaar later brak mond- en klauwzeer uit in Nederland, waarbij het dier overleed. Via Naturalis Leiden kwam het dier in 2013 in Oudenbosch. Deelen: ,,We wisten aanvankelijk weinig van deze museumaanwinst. Via contact met Artis kwamen we er achter dat we dit jaar het eeuwfeest kunnen vieren.‘’ Dat gebeurt met enkele ludieke activiteiten en extra infopanelen naast de enorme bison. ,,En we hebben een speciaal wisent-koekje voor bij de koffie.‘’

Het museum is wekelijks geopend op woensdag en zondag van 14 tot 17 uur en van mei tot september ook op zaterdagmiddag.