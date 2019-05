Schade door nieuw subsidiestelsel in Roosendaal zal meevallen

Geen Europese titel voor de Leeuwinnen met Zera als reserve

17 mei KAVARNA - De stunt bleef uit. Voor het eerste haalden de Oranje vrouwen onder de 17 jaar de finale van een Europees kampioenschap. Op het toernooi in Bulgarije kwamen ze verder dan ooit, maar in de finale was Duitsland net even te sterk. Zera Hulswit uit Stampersgat zat zich op de reservebank te verbijten.