Schade aan bestelbus door ongeluk in Sprundel

Celstraf­fen geëist voor vier verdachten van Roosendaal­se ‘speeltuin­lab’

5 december ROOSENDAAL/BREDA - Hij heeft een fout gemaakt. Een hele grote, stomme fout. Hans M. (55) draait er donderdag niet omheen in de rechtbank in Breda. Dat hij op de blaren moet zitten, omdat hij zijn schuur in de Roosendaalse Voorstraat verhuurde aan Nordin van O. (29) die daar een compleet drugslab in liet inrichten, dat vindt ie eigenlijk niet eens zo erg.