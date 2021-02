Schaatsen: laat er nog één nachtje vorst over gaan en doe voorzichtig

ROOSENDAAL - Schaatsliefhebbers stellen zich niet meer de vraag óf ze deze week kunnen schaatsen, maar vooral: wanneer en waar? Overheidsinstanties buigen zich vervolgens ook nog over de vraag of dat wel coronaproof kan.

Antwoord op veel vragen kan Erik Ekkel geven. De schaatsfanaat houdt al twaalf jaar de natuurijssite Ekkel.com in de lucht, de meest actuele site als het gaat om plekken om te gaan schaatsen. ,,Buiten wat krabbelen langs de kant van een plas of op een ven was het dinsdag nog te vroeg om de ijzers onder te binden‘’, zegt de Nuenenaar en Fries van geboorte. Op zijn site staat de kaart van Nederland met inmiddels heel veel rode en ook een paar blauwe icoontjes. Rood staat voor ‘nog niet doen', blauw zijn de inmiddels opengestelde natuurijsbanen.

Groene icoontjes

In West-Brabant staan voorlopig alleen de Bavelsche Leij en de vennen in het Mastbos als potentiële schaatsplekken ingevuld. Ekkel is optimistisch over de komende dagen. ,,Dan verwacht ik dat er op mijn kaart vandaag heel veel groene en blauwe icoontjes komen te staan.‘’ De groene icoontjes wijzen de plekken aan, sloten, vaarten, vijvers, meren, waar het betrouwbaar lijkt te zijn om te schaatsen. Schaatsliefhebbers melden bij hem een plek waar het ijs dik genoeg lijkt, waarna een rood icoontje op zijn landkaart verschijnt. Bij voldoende betrouwbaar meldingen, kleurt het icoontje groen en kan er geschaatst worden.

De site is deze winter extra van belang, nu de KNSB iedereen aanraadt te kiezen voor de natuurschaatsbanen. Ekkel: ,,Omdat toertochten niet zijn toegestaan, wordt open water niet gecontroleerd. Ik snap wel dat mensen een vaart opzoeken voor lange rechte stukken. Mijn tip is wel: ga nooit alleen het ijs op.‘’

Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zet zich in voor schaatsplezier op mooi ijs, laat woordvoerder Sander de Nijs weten. ,,We zetten daartoe onze gemalen zo veel mogelijk stil.‘’ Eenvoudig is dat niet, omdat recentelijk veel regen gevallen is en het overtollige regenwater afgevoerd moet worden. ,,Een totale maalstop voeren we niet uit, maar we stellen de gemalen en stuwen zo af dat de stroming gering is en de peilen op hetzelfde niveau blijven. Zo helpen we de natuur een handje‘’, zegt De Nijs.

Houdt de vorst aan en het ijs wordt dikker, dan kan het waterschap besluiten een vaarverbod in te stellen. ,,Dat doen we ook uit eigen belang, want als schepen het ijs breken kunnen losgeraakte ijsschotsen de kades en oevers beschadigen.‘’ Het waterschap voert daarom zelf ijsmetingen uit.

De gemeenten zien toe op een veilige schaatsrecreatie. Omdat evenementen niet zijn toegestaan worden er nergens schaatsbaantjes opgespoten. ,,Bovendien moet het aantal ontmoetingen in de lockdown beperkt blijven, dus ook als je wilt genieten van een mooie laag ijs, blijft de oproep ga niet in groepjes bijeen staan of schaatsen‘’, waarschuwt gemeentewoordvoerster Agnes Bogers van Rucphen.