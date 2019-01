Schaatsen kan - als de vorst aanhoudt - in hartje Gastel

OUD GASTEL - Schaatsliefhebbers uit Oud Gastel hoeven deze winter niet te wachten tot de Vliet dicht gevroren is. Op een braakliggend terrein aan de Schoolstraat is de grond geëgaliseerd en een kleine grondwal aangelegd voor een ijsvloer van 75 bij 25 meter.

Het initiatief komt van de ijsclub Gastel, stichting Sfeerpop en kastelein Ronnie Lazaroms van Gastels Sfeer. In de achtertuin van zijn café was de afgelopen jaren een ijsbaan. ,,Daar is drainage aangebracht zodat er in de zomermaanden meer activiteiten mogelijk zijn. Op het voormalige terrein van de basisscholen is schaatspret middenin het dorp mogelijk, vooral voor de jeugd is dat prettiger.‘’

Bloemenveldje

Voor de braakliggende grond tussen sportpark en winkelgebied heeft de gemeente Halderberge nog geen concrete bestemming. Woningbouw ligt het meest voor de hand, maar eerst wordt in Oud Gastel het plan Noord afgebouwd. ,,Om de centrumlocatie aantrekkelijk te houden wordt na de winterperiode op en rond de schaatsbaan een bloemenveldje aangelegd‘’, aldus wethouder Hans Wierikx, die de plannen voor de schaatsbaan enthousiast heeft ontvangen.

Lazaroms laat deze week een koek- en zopietent aanleggen bij de baan. Ook aan verlichting is gedacht, zodat de baan van 's morgens vroeg tot in de avonduren berijdbaar is. Bovendien is de toegang gratis.

Vliettocht

Wanneer de baan precies open gaat, is moeilijk te zeggen. ,,Ze verwachten sneeuw, dat is ongunstig voor de ijsvorming. We zullen zien.‘’ Lazaroms is ook betrokken bij een eventuele organisatie van de Vliettocht. ,,Maar voordat het zover is, moet het ijs overal twaalf centimeter dik zijn en de scheepvaart stil liggen. Dat is sinds 1997 niet meer voorgekomen.‘’

In Stampersgat is het oefenveld van voetbalvereniging De Schutters op het Andrie-sportpark onder water gezet. Vorig jaar kon slechts één dag op dit natuurijs worden geschaatst, nu hopen de vrijwilligers van de voetbalclub op een langere vorstperiode.

In Oudenbosch controleert ijsmeester Thijs Graste de ijslaag van de retentievijvers van Albano aan de Vaartweg.