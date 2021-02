‘Schaatsen is het beste medicijn tegen alle chagrijn’

ROOSENDAAL - Een wit sneeuwkleed, strakblauwe hemel met een zonnetjes en daar bovenop het geklap van schaatsen. Donderdag was het voor het eerst op verschillende plekken rondom Roosendaal mogelijk. De retentievijvers rondom Borchwerf bijvoorbeeld. Maar op grote vaarten of diepe plassen is het ijs nog te dun.

Ijsmeester Thijs Graste uit Oudenbosch ondervond dat laatste aan den lijve. ,,Ik ben twee keer door het ijs gezakt.‘’ Hij wijt het zwakke ijs van de Albanovijvers aan de eerste sneeuwval afgelopen weekend. ,,Zo komt er lucht tussen de ijslaag en moeten we het zonder de veel sterkere zwarte ijsvloer stellen. Als er dan overdag de zon bijkomt verliest het ijs haar kracht.‘’

Veegmachine

Handmatig wordt de baan sneeuwvrij gemaakt, want met de veegmachine durft Graste er niet op. Toch houdt hij hoop: ,,Met twee nachten min acht kan er in het weekend beslist geschaatst worden. Maar niet te massaal.‘’ Intussen heeft hij de gemeente gevraagd waarschuwingsborden ‘gevaarlijk ijs’ te plaatsen. ,,Als ijsclub mogen we dit aparte winterseizoen niks. De poort staat gewoon open, wie komt schaatsen doet dat op eigen risico. Maar het is wel het beste medicijn tegen alle chagrijn.‘’

Koek- en zopie

Ronnie Lazaroms controleert achter zijn café Gastel Sfeer het ijs van de Vliet. ,,Amper twee centimeter aan de kant. Schepen komen er weliswaar niet meer voorbij, maar om echt op de Vliet te schaatsen moet het nog stevig blijven vriezen. Nee, zo'n Vliettocht is nog een paar stappen te ver.’’ Mocht hij toestemming krijgen, dan had de kastelein er een koek- en zopietentje willen plaatsen. ,,Of anders bij de vijvers in Gastel zelf, maar ja dan schep je natuurlijk al gauw weer te veel mensen bij elkaar. Ook dat moeten we maar voor een volgende winter bewaren.‘’

Echte schaatspret is er wel hartje Stampersgat, waar de hoge waterstand op het Weike van Bus nu eens niet voor natte voeten zorgt. Een mooie ijsvloer is de afgelopen dagen spontaan ontstaan en ontdekt door vooral de jeugd uit het dorp. Vanuit het vroegere café Tramstation is een box op het dakterras gezet voor carnavalsmuziek. Vroeg in de avond wordt nog een bouwlamp tevoorschijn gehaald, zodat tot een uur of acht geschaatst kan worden. Meyson Bijl (9) maakt behendig zijn rondjes over de ijsvloer. ,,Toen ik drie was heb ik weleens op een kunstijsbaan gestaan, maar nog nooit op natuurijs. Het is een leuke week. Ik mag weer naar school en we kunnen schaatsen. Eindelijk.’’