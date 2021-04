Saver onderstreept belang van hergebruik textiel

In de periode dat veel mensen de wintergarderobe inwisselen voor meer zomerse kledij, begint deze campagne.

Zowel de ondergrondse als de bovengrondse textielcontainers in het verzorgingsgebied van Saver krijgen speciale stickers. Die leggen uit wat er allemaal bij het textiel mag en wat niet. En dat het belangrijk is het schone en droge textiel altijd in te leveren in een gesloten zak, zodat het ook droog blíjft. Een maand lang wordt dit nadrukkelijk onder de aandacht van het publiek gebracht, in de hoop de kwaliteit van het ingezamelde textiel (en schoenen) te verbeteren.

Milieubelastend

Het fabriceren van kleding is een zeer milieubelastend proces. Daarom wil Saver het hergebruik stimuleren. Helaas kan een hele vracht onbruikbaar worden als er nat of vies textiel of ander afval in een textielcontainer belandt. Het ingezamelde textiel wordt op het terrein van Saver gesorteerd om vervolgens gedeeltelijk, via diverse verwerkers, tot nieuwe producten gerecycled te worden.

Een container voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen. Soms is het aanbod groter dan de container ruimte biedt.

Poetsdoeken

Denk daarbij aan poetsdoeken, maar ook aan vulling voor autostoelen. Veel textiel wordt ook verwerkt tot nieuw garen, waarmee nieuwe kleding of andere stoffen producten gemaakt worden. Een ander gedeelte van het ingezamelde textiel kan nogmaals gebruikt worden en wordt in Kringloopwinkels verkocht.

30 kg minder afval

Half 2018 startten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht samen met Saver de campagne Samen aan de Bak. De (landelijke) wens is het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval naar gemiddeld 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Om dat doel te bereiken, is het belangrijk het afval goed te scheiden. Gemiddeld bestaat de hoeveelheid restafval nog voor zo’n 6 procent uit textiel. Restafval wordt verbrand en als er nog textiel in zit, betekent een verlies van grondstoffen.