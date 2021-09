Saskia Hontelé maakt binnen en buiten alles wat vuil is schoon

Man probeert vrouw te beroven in Zegge, politie zoekt behulpzame getuige

14:33 ZEGGE - Een man heeft maandagavond rond 21.15 uur geprobeerd een vrouw te beroven op de Molenstraat in Zegge. De vrouw kreeg een harde duw en is daardoor ten val gekomen. Voordat de man kans had haar te beroven is hij weggejaag door een behulpzame getuige. De politie is naar hem op zoek.