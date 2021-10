Sanneke Vermeulen (29) jongste en eerste vrouwelijke lijsttrekker voor VVD Roosendaal

INTERVIEW Sanneke Vermeulen won eerste paralympi­sche judomedail­le ‘Die pakken ze me nooit af’

7 september ROOSENDAAL - Haar bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Peking 2008 gold als een mijlpaal. Sanneke Vermeulen was de eerste Nederlandse Paralympische judoka ooit. Een opvolgster heeft ze nooit gekregen. Vermeulen haalt nu het beste uit zichzelf in haar werk en in de Roosendaalse politiek. ,,Ik zit graag op een plek waar ik het verschil kan maken.’’