Samenwerking tussen politie en getuige verloopt vlekkeloos en levert vier aanhoudingen in Roosendaal op

Paarden galopperen over fietspad langs N640 tussen Oudenbosch en Hoeven

16:33 HOEVEN/ZEVENBERGEN - Twee paarden besloten zonder hun eigenaar te genieten van een herfstwandeling. Ze galloppeerden daarbij over het fietspad en de rijbaan van de N640 tussen Oudenbosch en Hoeven. Daarbij kwam rond 14.00 uur een fietser ten val ter hoogte van het tankstation. ,,Ze kwamen recht op me af, dus ik schrok”, zegt fietser Jan den Hartog uit Zevenbergen. ,,Ik wilde afstappen om ze te pakken, maar daarbij viel ik. Gelukkig is de berm zacht, dus ik mankeer niets.”