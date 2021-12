Samenstichting krijgt geen bijdrage in verhuiskosten lindeboom: ‘Voor ons houdt 't op’

OUD GASTEL - Eenmansfracties VDG en PvdA gunnen de Samenstichting Oud Gastel een bijdrage in de verhuiskosten van de lindeboom in Oud Gastel. Die is donderdag alsnog verplaatst naar een particulier adres.

Aan het verplaatsen van de lindeboom in Oud Gastel zou de gemeente 18.000 euro kwijt geweest zijn. Met als risico dat de boom alsnog het loodje zou leggen. Daar wilde een raadsmeerderheid niet aan.

De boom moet wijken voor de reconstructie van de Markt en de vervanging van de riolering. De Samenstichting protesteerde vergeefs tegen de kap van de boom, maar kwam met burgemeester Bernd Roks wel dat de linde herplaatst kon worden.

Groot transport

Donderdag is de ruim 8 ton wegende boom met groot transport uit het centrum overgebracht naar de Noordhoeksestraat, waar ze een plekje in de tuin heeft gekregen. De kosten zijn voor rekening van de Samenstichting. VDG-raadslid Gert Logt vond dat hun vasthoudendheid best beloond mocht worden. ,,Laten we bereid zijn 75 procent van de verplaatsingskosten tot een maximum van 7500 euro voor rekening gemeente te nemen’’, stelde hij voor.

Uitdaagrecht

Logt refereerde aan het Uitdaagrecht (Right to Challenge) waarbij bewoners taken van overheden overnemen als ze denken het slimmer, goedkoper of anders te kunnen doen. De VDG-er benadrukte dat hij uit eigener beweging had gehandeld. ,,De Samenstichting weet hier niets van.’’

Hoe sympathiek de andere raadsfracties de reddingsactie ook vonden, op de PvdA na wilde niemand een duit in het zakje doen. Roks: ,,We hebben onze medewerking verleend bij het vrijmaken van de boom en de wegafzetting. De boom is echter niet in openbaar gebied, maar bij een particulier in de tuin gekomen. Dan houdt 't wat ons betreft op.’’

