Samenstichting hoopt met boeiende onderwerpen Stampersgatter te lokken

Zo staat de povere dienstregeling van Arriva op de rol en komt ook een gemeentewoordvoerder de laatste stand van zaken op het voormalige Staalunie-terrein uiteen zetten. Verder hoopt Vermunt iets meer te kunnen zeggen over de eigenaarswissel van camping Onder De Dijk. ,,De nieuwe eigenaar wil eerst de direct omwonenden duidelijkheid bieden over de voortgang van het kampeerterrein.''

Boekingen

De camping is onlangs in handen gekomen van een tuinder, die mogelijk naast toeristen ook arbeidsmigranten wil huisvesten op de camping aan de Dennis Leestraat. De boekingen voor het nieuwe toeristenseizoen zijn door de verkopende partij in de wacht gezet. Vermunt laat weten dat de Samenstichting er geen partij in is, maar voor de leefbaarheid in het dorp graag een vinger aan de pols houdt.