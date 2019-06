Samenloop voor Hoop Roosendaal brengt 98.800 euro op

ROOSENDAAL - Aan de kant klinkt applaus als de eregasten de eerste ronde van de Samenloop voor Hoop lopen. Je ziet de spanning op de gezichten, leven tussen hoop en vrees heeft zijn sporen nagelaten. Op de Wielerexperience is zaterdag om precies 15.00 uur de Samenloop voor Hoop gestart. Tijdens deze wandelestafette lopen mensen 24 uur lang in groepen het rondje van 950 meter, met als doel: geld inzamelen voor KWF Roosendaal en Inloophuis Rose-Linde.

In totaal wandelden de 47 teams met in totaal zo'n 785 deelnemers 98.8000 euro bij elkaar, maakt Guyot van Meer van Team Doelbewust zondagmiddag om drie uur bekend. Een mooie opbrengst, vijf jaar geleden bij de vorige Samenloop voor Hoop op het terrein van Mariadal was de eindopbrengst 91.000 euro.

Het weer heeft de wandelaars ontzettend meegezeten. Want na een zeer druilerige zaterdagochtend stopt het rond drie uur met regenen en gaat zelfs het zonnetje schijnen.

Vrijwilligers

Volledig scherm 20190616 - ROOSENDAAL Pix4Profs/Tonny Presser - Samenloop voor Hoop op wielerexperience Roosendaal © Pix4Profs/Tonny Presser Behalve de wandelaars zijn bij het evenement ook een groot aantal vrijwilligers betrokken, als verkeersregelaar bijvoorbeeld, maar ook om de kraampjes te bemannen waar de teams allerlei spulletjes en diensten aan de man brengen. Daar zijn teams behoorlijk creatief in. ,,Vijftig cent voor een knuffel van een kale vent'', roept Kurt Kuhnen bijvoorbeeld, van team Stapje Vooruit van GGZ WNB. Voor die instelling snijdt het mes aan twee kanten, vertelt hij: ,,In ons team lopen zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers mee. Prachtig om te zien hoe mensen waar de samenleving niet veel van verwacht zich zo in kunnen zetten voor dit goede doel. Vorig jaar liepen we in de brandende hitte mee in Bergen op Zoom. Een van onze cliënten is daardoor zo 'empowered' dat ze nu een baan als ervaringsdeskundige heeft.‘’

‘Prachtig doel’

Andere teams verkopen tweehands spulletjes, zelfgemaakt snuisterijen of zelfgebakken lekkers. Vera Vos (10) zet glittertattoo's in de kraam van haar basisschool Kroevendonk. Ze wil zich graag inzetten voor het goede doel, vertelt ze. ,,Want mijn oma heeft kanker.'' Naast haar maakt Edrick cartoons van iedereen die even wil poseren. ,,Het is een prachtig doel.'' Net als de andere teams heeft De Kroevendonk de afgelopen maanden veel ondernomen om geld in te zamelen voor het goede doel. ,,Wij hebben al 8.500 euro ingezameld en gaan voor 9.000'', vertellen de teamleiders zaterdag trots.

