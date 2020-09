‘Samen muziek maken is uiteindelijk waarvoor we het doen’

Muziek maken met z’n allen terwijl je anderhalve meter van elkaar vandaan zit: het klinkt nét even anders. Toch proberen de harmonieën en fanfares in West-Brabant er voorlopig het beste van te maken. ,,Muziek maken is voor iedereen van ons een hobby, juist iets dat in deze tijd zo belangrijk is.”

Bij Harmonie Oranje in Wouw wordt er donderdagavond weer met z’n allen gerepeteerd in de Geerhoek. Eindelijk, want lange tijd kon dat niet. Mandy Wagemakers, voorzitter van de club, licht toe: ,,In de laatste weken voor de zomervakantie mochten we weer met dertig man bij elkaar komen, terwijl onze vereniging een stuk groter is. Voorafgaand aan een repetitie moesten leden zich aanmelden en bij teveel aanmeldingen was het aan het bestuur om enkele mensen af te wijzen. Uiteraard wisselden we dat onderling wel goed af. Nu is gelukkig iedereen weer welkom.”

‘Leuker als je ergens naartoe werkt’

Quote Een uitverkoch­te Kring in Roosendaal geeft onze leden altijd een enorme drive Mandy Wagemakers, Harmonie Oranje in Wouw Wagemakers benadrukt het belang van de repetities voor de leden. ,,Muziek maken is een hobby voor ieder van ons. Juist in deze tijd waarin er al zoveel wegvalt, is dat belangrijk om te kunnen blijven doen. Het is aanpassen op dit moment en natuurlijk klinkt de muziek anders als je ver weg zit van elkaar, maar we gaan als vereniging niet bij de pakken neerzitten. Als we moeten kiezen tussen repeteren met deze maatregelen of niet repeteren, dan doen we het zo.”



De grootste uitdaging voor Oranje zit hem in de concerten waar naar de club elk jaar toewerkt. Wagemakers: ,,Een uitverkochte Kring in Roosendaal geeft onze leden altijd een enorme drive. Nu valt dat weg. Natuurlijk spelen we voor de gezelligheid onderling, maar het is leuker als je met z’n allen ergens naartoe werkt.”

Volledig scherm wouw - 20200924 - pix4profs/petervantrijen.repetitie harmonie oranje in de geerhoek © peter van trijen/pix4profs

Fluitisten twee meter uit elkaar

Ook bij Concordia in Bergen op Zoom zijn de nodige maatregelen getroffen: alle aanwezige spullen worden tijdens de repetitie met regelmaat ontsmet, muzikanten zitten op anderhalve meter van elkaar vandaan en zelfs de recirculatie van het ontluchtingssysteem is uitgezet voor de vereniging; er komt nu enkel nog verse lucht de repetitieruimte binnen.

Maar het belangrijkste: iedereen is blij elkaar weer te zien en samen muziek te maken, aldus Jos van de Watering van Concordia. ,,Je merkt dat sommige leden nog wat voorzichtig zijn. Zeker leden die nog niet naar hun werk mogen en het dus gek vinden om dat wél naar een repetitie te komen. Extra voorzichtig zijn ook onze fluitisten, zij moeten verplicht twee meter afstand houden van elkaar vanwege het instrument. Natuurlijk heeft iedereen alle begrip voor leden die liever niet naar repetities komen op dit moment. Iedereen moet zich thuis voelen binnen de club, dat is het belangrijkste.”

Quote Iedereen moet zich thuis voelen binnen de club, dat is het belangrijk­ste Jos van de Watering, Concordia in Bergen op Zoom

Ook Van de Watering bevestigt dat het lastig is een doel te hangen aan de repetities. ,,Hoewel bij onze harmonie plezier en gezelligheid voorop staat, is het ook bij ons extra motiverend als we ergens naartoe werken. We zijn nu aan het bekijken of we in november of december iets kunnen organiseren, maar dat is allemaal niet eenvoudig.”

Genieten van elkaars muziek

Muziekvereniging St. Caecilia in Hoeven heeft samen met de harmonie in Oud-Gastel het idee opgevat in de wintermaanden een sporthal af te huren en hier elkaars publiek te zijn tijdens een concert. Ook dit staat nog in de kinderschoenen, maar het is een begin, aldus Lydia van Meer van St. Caecilia. ,,Het is bijna niet te doen om een concert te organiseren met twee voltallige orkesten én publiek. Je weet ook niet hoeveel mensen erop af komen. Daarom hebben we nu het idee bedacht om elkaars publiek te zijn en te genieten van elkaars muzikale kwaliteiten. Wanneer en hoe dit exact gaat gebeuren, weten we nog niet.”

Quote We blijven constant met elkaar in gesprek over hoe we alles zo leuk mogelijk voor elkaar kunnen houden Lydia van Meer, muziekvereniging St. Caecilia in Hoeven Ook is de Hoevense club uitgenodigd binnenkort te komen spelen in de kerk. Wel met een flink kleiner aantal mensen dan de vereniging rijk is: de fanfare van Hoeven telt zo’n 45 man, het leerlingenorkest 25. In de kerk zullen zo’n tien tot twaalf muzikanten welkom zijn. ,,Wie dat worden gaan we nog bekijken”, aldus Lydia. ,,Maar we zijn blij dat er in elk geval weer iets mag.”



Dat alles anders is, moge duidelijk zijn. Toch zijn ook de leden in Hoeven nog altijd enthousiast. ,,Uiteindelijk draait alles om samen muziek maken. Dat kan gelukkig weer. Verder blijven we constant met elkaar in gesprek over hoe we alles zo leuk mogelijk voor elkaar kunnen houden.”