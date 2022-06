Samen met Rob de Nijs neemt ook Roosendaalder Frank Jansen afscheid

Binnenkort is er in het bijzijn van tal van muzikale vakgenoten een groots laatste eerbetoon aan Rob de Nijs. De zanger lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij zal in de immense Ziggo Dome in Amsterdam, gezeten op een stoel, nog één keer een aantal van zijn grootste hits vertolken. Tevens zullen artiesten als Danny Vera, Frank Boeijen, Paskal Jakobsen (Bløf), Waylon, Claudia de Breij en Sanne Wallis de Vries hem eren met bijdragen.