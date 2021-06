Samen loeren naar de zonsverduistering: ‘Het was heel mooi, zo helder maak je het niet vaak mee’

Onderscheiden Ridder Jan van Pul draagt Roosendaal een warm hart toe: ‘Mensen moeten weer met plezier naar de stad gaan’

5 juni ROOSENDAAL - Een jaar had iedereen in de omgeving van Jan van Pul zijn mond gehouden. Zelfs toen hij onder valse voorwendselen naar De Kring was geleid, wist hij niet wat hem te wachten stond. ‘Pas toen ik het podium opliep, de lampen in de zaal oplichtten en ik mijn familie en vrienden zag zitten, drong het tot me door dat het om mij ging.’ En dat ging het zeker: Jan van Pul werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.