Samen bedacht en gebouwd: feestelijke opening van woonwijk de Reuzelaar in Hoeven

In januari 2017 maakt de gemeente bekend dat de oude basisschool wordt gesloopt en daarvoor in de plaats ruimte komt voor woningen. Reden voor initiatiefnemer Jan van der Leer om een CPO-project voor te stellen bij de gemeente. ,,Zij waren gelijk enthousiast”, vertelt hij. ,,Halderberge is een krimpgemeente en daar wil de gemeente iets aan doen, kwam uit hun woonvisie naar voren. Dat kan alleen door huizen bij te bouwen.”

Duurzaam wonen

Dat is niet het enige bijzondere aan de bouw van deze 26 nieuwbouwhuizen. De wijk is namelijk volledig aardgasvrij. ,,De huizen zijn aangesloten op een warmtepomp in de grond, waarmee tachtig procent van de woning verwarmd wordt”, volgens Van Der Leer. Het overige vullen de zonnepanelen aan die op de daken liggen. De rest hebben starters, doorstromers en senioren gezamenlijk besloten in de maandelijks terugkerende vergaderingen. ,,Je bepaalt iedere dakpan, steen en dakgoot met elkaar. Dat zorgt ook voor een goede band met de buren waar je nog niet eens naast woont”, zegt penningmeester van CPO Reuzelaar Allard Vermunt. Hij wist na een loting waar ongeveer vijftig gezinnen aan meededen, zelf ook een huis te bemachtigen.

Waardevol initiatief

CPO-projecten mogen volgens Vermunt dan ook vaker ingezet worden in onze gemeente. ,,Je bouwt met elkaar je eigen woonwijk en huis. Het draait niet om een verdienmodel, zoals hij een projectontwikkelaar, maar juist om het woongenot.” Voor veel Hoevenaren is de plaats waar oude basisschool de Reuzelaar stond toch een belangrijk plekje. ,,Het voelt bijzonder dat je daar nu kan wonen.”

Dat vindt ook bewoner en Prins Carnaval in Hoeven, Tom van den Hout. ,,Iedereen kent elkaar al na vier jaar intensieve bouw, maar zo’n opening maakt het toch even officieel”, vertelt hij. Tijdens de opening mét barbecue is ook het bordje van de school in het midden van de wijk geplaatst als herinnering aan de gesloopte school. Van Den Hout is enorm blij dat hij sinds een aantal maanden eindelijk in zijn huis kan wonen.