Salsadanser bewusteloos na kopstoot door ‘partycrasher’ in Roosendaal: ‘Een smet op de avond’

17-jarige bestuurder betrapt met hard- en softdrugs in de auto in Roosendaal

15:18 ROOSENDAAL - Een 17-jarige bestuurder uit Roosendaal is zaterdagavond door agenten betrapt met drugs in de auto op de Rucphensebaan. De automobilist had daarnaast een begeleiders rijbewijs maar zat alleen in de auto. Hij is aangehouden.