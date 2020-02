Salaris van Roosendaalse Noortje (22) is minder dan het minimumloon

De 47e Gouden Bolhoed is voor oud-prins Ruud van Osta: ‘Een ware verbinder’

17 februari ROOSENDAAL - Een ware verbinder, betrokken bij tal van leutige activiteiten voor jong en oud en de eerste hoogheid die destijds in vol ornaat naar de presentatieavond van het carnavalsgezelschap IQ Aarmoei-nieke kwam. Voor het IQ is het dus eigenlijk niet meer dan logisch: de 47e Gouden Bolhoed is voor oud-prins Ruud van Osta.