Sakko vangt ook bij gemeenteraad bot over tankstation: ‘Maar wethouder moet zich schamen’

OUDENBOSCH/OUD GASTEL - Tankstationexploiteur Sakko vindt ook in de gemeenteraad geen steun voor de bouw van een tankstation op bedrijventerrein Borchwerf II geen plek is voor de bouw van een tankstation. Een tweederde meerderheid vindt dat het college de vergunning terecht weigert.

Wel zijn alle fracties het erover eens dat de manier waarop de kwestie is aangepakt, absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Simone Dirven (CDA): ,,De wethouder (Hans Wierikx, red.) zou zich eigenlijk moeten schamen. En dat doet hij gelukkig ook.”

Al in september 2016 gingen B en W in principe akkoord met de eerste aanvraag van Sakko, mits het plan duurzamer zou worden. Begin 2018 werd de definitieve aanvraag, met daarin naast fossiele brandstoffen plek voor laadpalen, duurzame diesel en een dak vol zonnepanelen, goedgekeurd en ter inzage gelegd. Maar na bezwaren van concurrerende tankstations in de gemeente, ging het plan in november van dat jaar alsnog van tafel: het beoogde tankstation is toch niet duurzaam genoeg.

Quote Dit willen we niet nog een keer meemaken Sharona Malfait, VVD

Daarop sleepte Sakko Halderberge in de zomer van vorig jaar voor de rechter, die het besluit om de vergunning af te wijzen vernietigde. Niet alleen was er verkeerd over gecommuniceerd, het college had ook de gemeenteraad moeten laten oordelen. Dat gebeurde gisteravond, overigens tot ongenoegen van Sakko: Halderberge had van de rechter uiterlijk half november al moeten besluiten over de vergunning.

‘Smadelijke’ brief aan de raad

Wierikx moest in de commissievergadering al door het stof omdat de raad te summier was geïnformeerd. Ook nu kreeg de wethouder het voor de kiezen. Onder meer Sharona Malfait (VVD) pleitte voor een grondige evaluatie als het stof is neergedaald. ,,Want dit willen we niet nog een keer meemaken.”

Toch vond het college dus steun bij de raad, zij het met enige twijfel. Het CDA schrok van een brief die de advocaat van Sakko eind januari aan de raad stuurde. ,,Daarin wordt het college beschuldigd van vriendjespolitiek en het onjuist informeren van de raad. Dat neigt naar smaad. We gaan er uit vertrouwen in het college maar vanuit dat dat niet klopt.”

Onvoldoende vertrouwen

Waar het CDA nog opening wilde laten voor een nieuw Sakko-plan, waren VVD, WOS en VDG stelliger: het tankstation past niet in het bestemmingsplan en met name de WOS heeft onvoldoende vertrouwen dat Sakko daadwerkelijk duurzame brandstoffen gaat aanbieden. In de plannen gebeurt dat namelijk pas wanneer het commercieel aantrekkelijk wordt.

Lokaal Halderberge stemde als enige tégen het weigeren van de vergunning. Volgens die partij kan het college niet onderbouwen waarom het tankstation niet duurzaam genoeg zou zijn, omdat de eisen voor een zogeheten ‘next-generation’ tankstation helemaal niet concreet zijn. Eenmansfracties D66 en PvdA onthielden zich van stemming.