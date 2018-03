RVP praat in Rucphen met alle partijen over coalitie

RUCPHEN - Geen partij is op voorhand uitgesloten bij de vorming van een nieuwe coalitie in Rucphen. RVP-lijsttrekker Martien de Bruijn neemt de tijd om met alle vijf de overige fracties - dus ook nieuwkomer PVV - te praten. Er is geen voorkeursbehandeling voor de VVD, de huidige partner van de RVP.

De Bruijn gaat vooral op zoek naar doelen die de partijen kunnen delen, laat hij nog heel neutraal weten. ,,Uiteindelijk staan we allemaal voor het belang van de inwoners en ondernemers uit onze gemeente”, zegt de informateur.

Beschikbaarheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen bracht 51.16 procent van de kiezers een stem uit. Omdat de RVP het hoogste aantal stemmen scoorde (goed voor 6 van de in totaal 19 zetels), neemt die het voortouw bij het overleg. De volgorde waarin De Bruijn de fracties spreekt hangt volgens hem niet af van hun zeteltal, maar van de beschikbaarheid van de vertegenwoordigers.

De VVD is achter de RVP de tweede fractie in de raad, na een verlies van twee zetels (van zeven). Dat betekent dat beide partijen in rangorde stuivertje hebben gewisseld. De andere zetels zijn voor nieuwkomer PVV (4), CDA (2) en D66 en (ieder 1 zetel).

Voor de zogeheten informatieronde is twee weken uitgetrokken. De uitnodigingen zijn gisteren verstuurd. Pas als deze gesprekken goed verlopen, start de collegevorming en wordt duidelijk welke partijen de komende vier jaar gaan besturen.

Onder vier ogen

De informatierondes zullen vooral in de avonduren plaatsvinden, zegt De Bruijn. Hij start niet met een bijeenkomst waarop alle partijen tegelijk aansluiten. ,,Ik spreek ze liever los van elkaar, onder vier ogen. Dat lijkt me prettiger.’’

VVD-leider René Lazeroms steekt niet onder stoelen of banken dat hij best verder wil met de RVP. ,,Je kunt ook met elf zetels samen door. En we hebben de afgelopen vier jaar goed samengewerkt.’’