RVP: criteria Rucphense pluimen te vaag

Maar daar kreeg de fractie de andere partijen donderdagavond tijdens de vergadering van commissie algemeen bestuur vooralsnog niet in mee.

Er was juist veel lof bij de politieke partijen over het plan twee nieuwe gemeentelijke onderscheidingen te introduceren: het jeugdlintje en de pluim. volgens RVP-raadslid Adri Blom lijken de criteria te veel op elkaar, nu er vijf gemeentelijke onderscheidingen zijn. ,,Ik begrijp dat het college vrijheid wil bij het toekennen van de onderscheidingen, maar wij zijn bang voor een wildgroei. Waardering is prima, maar er is te weinig onderscheid tussen de vijf onderscheidingen.”

Volledig scherm Adri Blom, gemeenteraadslid voor de Rucphense Volks Partij. © RAMON MANGOLD

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr gaf aan dat er juist weinig aanbod aan kandidaten is en dat daarom gekozen is voor een ruime omschrijving. ,,Ik zie het als vijf categorieën die in zwaarte van elkaar verschillen. Een referentiekader hebben we niet en vaak is het een puzzel. Ook bij de koninklijke onderscheidingen, daar blijken de criteria vaak juist veel te strak te zijn.”

Volledig scherm Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr wil komend jaar minstens tien Rucphenaren in het zonnetje zetten. © Robert van den Berge

Commissielid Ad Siemons van het CDA was bang dat er een overlap ontstaat met de vrijwilligersprijs, de cultuurprijs en de sportprijs. Maar die angst is volgens de burgemeester ongegrond omdat dat geen gemeentelijke loftuitingen zijn, maar prijzen die vanuit de bevolking zelf worden uitgereikt. ,,Wij vonden dat we te weinig mogelijkheden hadden om mensen in het zonnetje te zetten. Die mogelijkheden zijn nu uitgebreid. We willen er komend jaar minstens tien uitreiken en denken dat de diverse prijzen elkaar prima aanvullen.”

