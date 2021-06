Ruzie over ‘stiekeme’ naamsverandering RBC-stadion: ‘Schandalig en achterbaks’

Reden voor Hermsen om de sponsoring van Herstaco (18 mille per jaar) per direct op te zeggen. En de Herstaco-reclameborden zullen vanaf 1 juli ook niet meer te zien zijn, briest Hermsen: ,,Mocht iemand mijn aandelen voor een goede prijs over willen nemen, prima. Mij zien ze voorlopig niet meer. Dit was de druppel.’’



Rick Mijnsbergen, algemeen directeur van het stadion, zit flink met de kwestie in zijn maag. Vooral omdat hier volgens hem sprake is van één groot misverstand. ,,We zouden Paul nooit voor het hoofd willen stoten. Hij is juist degene die destijds zijn nek voor het stadion heeft uitgestoken. We willen hem écht niet kwijt.’’