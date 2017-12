Ruzie over Roosendaalse binnenstad: moddergooien tussen VLP en wethouder

Plannen

Twijfels

Ook die twee ton voor de binnenstadsdirectie steekt Hertogh: ,,Ieder weldenkend mens ziet dat er in het verleden met dat geld amper iets gebeurd is. We hebben geen behoefte aan nog meer handlangers van Riek Bakker.'' Hij ziet die club liefst nog in het begin van 2018 opgedoekt worden. Pieter Beesems van de Nieuwe Democraten ziet ook niks in het in standhouden van die directie. ,,Geen daden en daarom geen meerwaarde.'' Michael Yap zegt dat zijn PvdA twijfelt. ,,Is twee ton wel gerechtvaardigd? We hebben het wel over gemeenschapsgeld.''