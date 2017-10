'Eerste schooldag' voor Hoevense kinderen in binnenspeeltuin

16:26 HOEVEN - De één z'n dood is de ander z'n brood. Zo redeneerde in eerste instantie Ferry de Bont, die maandag met zijn kinderen Noah (5) en Robin (4) de Bredase binnenspeeltuin Monkey Town binnenliep. ,,Het was een gekkenhuis. Ik dacht even dat heel Hoeven was uitgelopen om de plotsklaps verlengde herfstvakantie hier te vieren.''