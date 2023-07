Ruzie om afstandsbediening loopt uit de hand: man krijgt bierfles in gezicht en scherf in bil

Roosendaal laat gaten in gemeentebe­gro­ting vallen als waarschu­wing aan het Rijk: ‘Er is veel onzeker’

ROOSENDAAL - De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft gemeenten vorige week opgeroepen om over de jaren 2026 en 2027 eventuele gaten in de begroting zichtbaar te laten. De gemeente Roosendaal is een van de gemeenten die daar gehoor aan geeft.