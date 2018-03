Ruzie in Huiskamer Roosendaal: 'We zijn met stomheid geslagen'

Gebouweigenaar AlleeWonen heeft Ingrid en Ad Huijzers laten weten geen vertrouwen te hebben in de manier waarop zij invulling geven aan het Huiskamerconcept. Het echtpaar is 'met stomheid geslagen' laat het via Facebook weten. ,,Wij denken dat we het goed doen en dat we wel degelijk bijdragen aan toenemende reuring in de binnenstad", zegt Ad Huijzers in een toelichting. ,,We hebben allerlei activiteiten op touw gezet, dragen bij aan bestrijding van eenzaamheid, aan het inspireren en verrijken van mensen, hebben van alles op gebied van cultuur gedaan. Maar we hebben ook een sterke eigen mening. Misschien is dat het probleem."