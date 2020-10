Rutger (30) uit Roosendaal wil met acteerwerk vooral mensen raken: ‘Op het podium voel ik me thuis’

Het A-woord is een serie van de NPO over een familie met een kind dat binnen het autismespectrum valt. In de eerste aflevering zagen we Rutger als klaar-over. ,,Maar jullie gaan me nog vaker zien in de serie”, belooft de acteur. Inmiddels heeft hij al een aardig repertoire op zijn naam staan. Zo zat hij in alle vijftig voorstellingen van Drs. Down, een theaterstuk van Ivo Niehe. ,,Op het podium voel ik me gewoon thuis”, zegt hij.