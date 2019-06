Ruim zevenhonderd mensen aan de wandel in de gemeente Rucphen

ROOSENDAAL - In drie dorpen van de gemeente Rucphen ging gisteren een wandelvierdaagse van start, totaal ruim zevenhonderd deelnemers. Dat kunnen er nog meer worden want in alle drie de dorpen zijn er vijf wandelavonden, waarvan er eentje gemist mag worden. Dus vanavond is inschrijving nog mogelijk.

In St. Willebrord was het even spannend of de vierdaagse wel door kon gaan. Het organiserende SKW St. Willebrord leek niet aan voldoende vrijwilligers te kunnen komen. Vrijwilligers van het Discoteam van SKW St. Willebrord, bestaande uit ouders en een aantal jongeren, zetten zich eronder. Maar daarmee was men er nog niet. ,,We hebben routes veranderd waardoor er minder verkeersregelaars nodig zijn’', verklaarde een ouder.

‘Vriendelijk en dankbaar’

Inschrijven en kaarten knippen vonden de jongeren wel leuk. ,,Je ziet veel verschillende mensen en ze zijn allemaal vriendelijk en dankbaar’', zei Justin van Dongen. Bij de meisjes viel de diversiteit van de deelnemers op: ‘’hele gezinnen, verscheidene groepen met vrienden en vriendinnen en mensen van alle leeftijden’'. Er werden in De Lanteern gisteren 207 deelnemers geteld. Inschrijven kan vanavond nog tussen 18.00 en 19.00 uur.

Ook in Schijf te weinig verkeersregelaars. ,,Omdat we veiligheid voorop stellen, hebben we de 7,5 kilometer laten vervallen’', aldus vertegenwoordigers van SKW Schijf in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries. Zij hebben ruim honderd deelnemers ingeschreven. ,,Veel jonge moeders en vaders met jonge kinderen’', zag Marianne van Es. Gisteren leidde de route over Landgoed Schijf. Tot de start, om 18.30 uur vanavond, kan men nog inschrijven.

Aanmeldingen

Voor de tweede keer huist werkgroep Maandelijkse Activiteiten bij haar wandelevenement in dorpshuis Agora. Voor de 10 kilometer meldden zich daar 70 personen en voor de 5 kilometer 326. ,,Totaal iets meer dan vorig jaar’', constateerde werkgroepslid Marianne Adriaensen tevreden. Wil men zich vanavond nog aansluiten, dan moet men voor de tien kilometer tegen 18.30 uur en voor de vijf kilometer voor 19.00 uur in Agora zijn.

Vrijdagavond worden de wandelaars feestelijk ingehaald. In Rucphen met bloemen in de Julianastraat, terwijl muziekvereniging NEO speelt bij Agora, waar de medaille-uitreiking plaatsheeft. De bloemenhulde te Schijf is in de Pastoor van Leijsenstraat, waarna men, begeleid door fanfare KNA, voor de medailles naar D’n Hoge Dries trekt.