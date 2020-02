Ruim tweeduizend huishoudens in Rucphen, St. Willebrord en Hoeven tijdelijk zonder stroom

Vleermui­zen of niet, de sloop van De Stappen wordt maanden uitgesteld: ‘Het lijkt het stadskan­toor wel’

15:28 WOUW - Opnieuw gooien vleermuizen een ambitieus nieuwbouwplan in de gemeente Roosendaal in de war. Dit keer is basisschool De Stappen in Wouw de pineut.