Ruim twaalfhonderd euro voor Halderbergse voedselbank dankzij paasmarkt Markland College

Drie mensen aangehou­den in huis vol drugs en wapens in Roosendaal

11:45 ROOSENDAAL - Een drugsdealer uit Roosendaal zal zich nog eens achter de oren krabben waarom hij zo nodig te hard moest rijden op de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. De man werd gesnapt door agenten, die in zijn auto een flinke voorraad drugs vonden. En bij de man thuis was het even later helemaal raak.