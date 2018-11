Ruim een kwart statushouders Rucphen heeft betaalde baan door project

Rookontwik­ke­ling en brandlucht in Bovendonk in Hoeven: hulpdien­sten rukken uit

10:42 HOEVEN - De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse bij een brand in conferentiecentrum Bovendonk aan de Hofstraat in Hoeven. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.