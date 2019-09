Ruim 85 attracties op de Roosendaalse kermis: ‘Eén van de vijf grootste kermissen van Nederland’

Halderber­ge werkt met team aan klimaatbe­sten­di­ge gemeente in 2050

8:00 OUDENBOSCH - Bovendonk in Hoeven is en blijft een koele plek. De wijkstraten in Oudenbosch worden steeds maar warmer, maar in Stampersgat zijn vanwege de ligging aan het water koelere plekjes te vinden. Deze temperatuurgegevens zijn te lezen in de klimaatstresstesten, die de gemeente Halderberge heeft laten uitvoeren.