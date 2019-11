Ruim 8,5 ton subsidie moet zorginnovaties in West-Brabant een slinger geven

Mooi voorbeeld, aldus CIC-woordvoerster Chantal van Spaendonck, is het 3D-printen van voedsel. Mensen met kauw- en slikproblemen (zoals kankerpatiënten en dementerenden) hebben baat bij eten dat in de juiste gemalen structuur, hoeveelheid en samenstelling (combinatie van ingrediënten en medicatie) wordt aangeboden.

Het via 3D-print ontwikkelen van maaltijden is één, maar zorgen dat deze innovatie ook daadwerkelijk landt in ziekenhuizen en bij patiënten thuis is een ander verhaal. ,,Het CIC beschikt over een netwerk van tientallen ondernemers en zorgorganisaties en kan zodoende de noodzakelijke verbinding leggen tussen partijen. Soms is het een kwestie van partners letterlijk bij elkaar aan tafel zetten”, heeft Van Spaendonck ervaren.