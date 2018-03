Ruim 400 krabbels digitaal voor De Huiskamer in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het aantal handtekeningen om Ad Huijzers en Ingrid Biskop in hun coffeecorner De Huiskamer in Parrotia te houden, is online al ruim vierhonderd .

Willem Laros, initiatiefnemer van de petitie, is verbaasd over dat grote aantal. ,,Ik had gedacht misschien enkele tientallen, maar dit is enorm veel in twee dagen vind ik. Hopelijk gaat AlleeWonen inzien dat er heel veel mensen zijn die graag in de coffeecorner komen en er heel tevreden zijn over zijn." Ad en Ingrid hebben ook een handtekeningenlijst op de balie van De Huiskamer gelegd, waar bezoekers zeld hun handtekening kunnen zetten.

AlleeWonen, eigenaar van Parrotia, heeft Huijzers laten weten dat de coffeecorner donderdag leeg moet zijn. De woningcorporatie is niet tevreden over de manier waarop hij het Huiskamerconcept invult en over het nakomen van verplichtingen.

Aangename plek

Zelf komt publicist/fotograaf Laros 'heel graag' in coffeecorner De Huiskamer. ,,Het is een aangename plek met prima koffie. Ad Huijzers heeft tientallen activiteiten op poten gezet met een goede sfeer. Ik vind dat hij het als ondernemer goed doet, maar daarnaast vervult hij er ook een sociale functie: hij houdt ongure types buiten de deur, grijpt in als kinderen op de piano gaan rammen en helpt wanneer iemand onwel wordt."

Volgens Laros zijn Huijzers en Allee 'het gewoon niet eens' over de horeca-invulling, zoals de fysieke plek van de coffecorner in het gebouw. ,,Dat zijn dingen waar je in overleg toch uit zou moeten kunnen komen, dunkt mij. Ik hoop in ieder geval dat dat alsnog gebeurt."