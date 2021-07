Ruim 4 ton voor beweeg- en speeltuintjes in Roosendaal

ROOSENDAAL - De lockdown tijdens de coronacrisis heeft één ding duidelijk gemaakt: in Roosendaal is een gebrek aan goede, openbare beweeg- en speeltuinen. Dank zij een initiatief van karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie gaat daar verandering in komen.

Haar voorstel om ruim 400.000 euro te steken in speel-, sport- en beweegvoorzieningen in de stad en de dorpen in unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Lees ook Waterspeelplaats in speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal

Volledig scherm Karen Suijkerbuijk-Ader, ChristenUnie Roosendaal © Timo Reisiger De investering van 423.000 euro is bedoeld voor beweegtuinen met daarin beweeg- en fitnesstoestellen voor volwassenen en mensen met een beperking. Beweging in de buitenruimte wordt hiermee gestimuleerd, aldus de ChristenUnie. Suijkerbuijk wijst naar de lockdown toen speeltuinen en sportscholen dicht waren. ,,Dan merk je hoe belangrijk het is om in je eigen stad goede buitenvoorzieningen voor jong en oud te hebben, die tevens vrij toegankelijk zijn voor iedereen.”

Positief saldo

De gemeente Roosendaal sluit 2020 af met een flink positief saldo. Het college van burgemeester en wethouders was van plan om de helft van het jaarrekening-resultaat te storten in het innovatiefonds. Karen Suijkerbuijk vond dat zij een beter idee had. Ze splitste het bedrag in 4 ton voor het innovatiefonds en 423.000 euro voor beweegvoorzieningen voor jong en oud en voor mensen met een beperking.

Quote Je kan het nog leuker maken door in te zetten op natuurlijk spelen en eventueel met educatieve onderdelen Karen Suijkerbuijk-Ader, ChristenUnie Roosendaal

,,Goede voorzieningen - en dat kunnen ook de traditionele glijbanen en schommels zijn als de kinderen dat willen - zijn nodig. Je kan het nog leuker maken door in te zetten op natuurlijk spelen en eventueel met educatieve onderdelen. Volop mogelijkheden.” Suijkerbuijk benadrukt wel dat het geld niet bedoeld is voor de aanleg van nieuwe voetbalcourts. Want daar zijn er volgens de ChristenUnie al genoeg van in Roosendaal.'

Uitnodiging

Maar hoe moet de gemeente er nu voor zorgen dat de speeltuintjes die er gaan komen, aansluiten bij wat de wijk wil? Suijkerbuijk: ,,Ik zie het zo voor me, dat de mensen uit de wijken een uitnodigingsbrief krijgen en in een buurthuis opgewacht worden met uitvergrote voorbeelden en men bijvoorbeeld middels een enquête kan aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.”

Kinderen praten mee

Ook die andere toekomstige gebruikers, de kinderen, kunnen meepraten. ,,Laten we de kinderen, eventueel via de scholen, stimuleren om mee te praten. Het gaat ons erom dat inwoners echt direct betrokken worden zonder tussenkomst van maatschappelijke organisaties. Dat het gaat om hùn mening. Uiteraard moeten we van te voren wel goed aangeven wat wel en niet mogelijkheden is.”