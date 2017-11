Ruim 2.000 handtekeningen tegen komst mestfabriek Roosendaal

Voorzitter Will Vermeulen van het bewonerscomité zegt 'ultiem verheugd' te zijn met dit resultaat. ,,We hadden gedacht er zo'n 200 tot 500 op te halen. Het gaat boven verwachting goed.''

Verwacht wordt dat het totale aantal krabbels zelfs nog iets hoger uit zal vallen. Het bewonerscomité is eind vorige maand begonnen met inzamelen en gaat daar deze week nog mee door. ,,We hebben tot nu toe heel de Westrand gehad, daar hebben we huis voor huis benaderd. Zaterdag gaan we voor het laatst de straat op. Dan gaan we de Stationsbuurt in.''